Sem máscara, Gabigol passeia na Lagoa Rodrigo de Freitas com amigos

Rio - Gabigol foi fotografado passeando com amigos na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo. O jogador de futebol circulou pelo local sem máscara de proteção ao coronavírus. Recentemente, Rafaella Santos, ex-namorada do jogador, falou sobre o conturbado namoro dos dois nas redes sociais.

"Tenho carinho por ele, mesmo ele me desrespeitando nosso namoro esse tempo todo! Só quero que parem de me vincular com ele! Mas contra você não tenho nada linda. Fica tranquila!!! Foi apenas um desabafo meu emoticon e não vai acontecer mais. Até porque ele não existe mais pra mim!", escreveu Rafaella para uma fã, que havia postado uma foto do ex-casal. Na ocasião, a irmã de Neymar comentou a foto com um emoji de "nojo".

