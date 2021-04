PREFEITURA DE MAGÉ REABRE RUA QUE VIROU CALÇADÃO NO FRAGOSO Gilson Jr. / Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 00:00

O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, deu, ontem, o pontapé inicial nas obras de revitalização da Rua Victor Tinoco Fernandes, no Fragoso. Conhecido como Rua da Paradinha, o local foi fechado, há alguns anos, para dar lugar a um calçadão de pedestres que desagradou os comerciantes. A rua será reaberta, no sentido Automóvel Clube-Rua J, e as calçadas serão revitalizadas com novo mobiliário urbano.

"Vamos devolver o fluxo normal de carro, mas somente em uma mão. Além disso, vamos fazer alguns recuos para que as pessoas possam embarcar e desembarcar", disse o prefeito.

Secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira contou que a obra deverá durar 30 dias. "As intervenções vão englobar reurbanização, sinalização vertical e horizontal e paisagismo. Esse é um serviço muito reivindicado pelos comerciantes que têm seus negócios aqui", informou.

Assim que ficar pronta, a nova Rua Victor Tinoco terá dez pontos de iluminação, todos de LED; 60 pilotis de ferro fundido no estilo colonial (30 de cada lado); pintura temática de piso intertravado; e bancos de madeira e concreto instalados nas calçadas.

Após perder 70% do movimento com a transformação da rua em calçadão de pedestres, a empresária Elizângela Condack, de 46 anos, comentou que a obra é uma aliada para trazer clientes de volta. "Aqui era uma rua de acesso com diversas barraquinhas armadas e isso prejudicou quem tem um negócio fixo como o meu, afastou a clientela", declarou.

Dono da Barbearia Salvador Dalí, Antônio Duarte, de 23, viu com euforia os funcionários da prefeitura na porta do seu estabelecimento: "Cheguei a ter o movimento reduzido em 40% com a rua fechada. Agora, espero poder recuperar o tempo perdido."

Pereira listou outras intervenções da Prefeitura de Magé no Fragoso, no sexto distrito. "Realizamos ações da Operação Tapa-Buraco e de limpeza urbana em diversas ruas do bairro, de sinalização de trânsito, de pintura de faixas de pedestre, quebra-mola e meio-fio e de manutenção de pontos de manilha", finalizou.