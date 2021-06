Policiais civis prendem homem apontado como chefe do tráfico de drogas em comunidade de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução Pcerj

Policiais civis prendem homem apontado como chefe do tráfico de drogas em comunidade de Niterói, na Região MetropolitanaReprodução Pcerj

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 09:13

Rio - Policiais da 79ª DP (Jurujuba) prenderam na noite desta quarta-feira (9) um homem apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Luiz Carlos dos Santos Silva, o "Tchuko", era considerado foragido da Justiça do Rio.

Luiz Carlos assumiu o controle da venda de drogas na comunidade de Niterói após a prisão de Diogo Michel Brito, o "Pêra". Além da Grota, que fica no bairro de São Francisco, na Zona Sul da cidade, ele é responsável pela venda de drogas na Favela da Fazendinha, no bairro Badu.

Publicidade

Investigações da polícia apontam que, além do tráfico, Tchuko é responsável por orquestrar roubos de veículos e de residências em bairros de Niterói e nas cidades vizinhas, São Gonçalo e Maricá. Além disso, segundo a polícia, o traficante adotou práticas semelhantes à milícia dentro das comunidades, como venda de gás, venda de terrenos invadidos e exploração do serviço de internet e TV a cabo ilegal.

Segundo a delegada Raissa Celles, titular da 79ª DP, "a captura de Luiz Carlos dos Santos Silva é fruto de integração entre as forças policiais de nosso Município, em ações conjuntas de Inteligência".