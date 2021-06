Traficante do Espírito Santo é preso no Rio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 12:55

Rio - Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prenderam, nesta quinta-feira, um traficante do Espírito Santo, que estava se escondendo no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Luan Resende Buarque, conhecido como 'L' ou 'Luanzinho', de 31 anos, estava foragido e era procurado pelo crime de homicídio. Ele foi encontrado no Meier, após sair da comunidade.



A ação aconteceu em parceria com a Delegacia de Homicídios de Vila Velha (ES). Luan Resende já havia sido preso em 2014. Na época, ele era apontado como um dos chefes do tráfico do Espírito Santo.



Além dessa prisão, nos últimos meses, a Core também realizou prisões de foragidos de outros estados. Um dos líderes do crime organizado na Bahia, Edvaldo Marques Teixeira Júnior, conhecido como "Vado Gordo", foi preso.

Durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, os chefes do tráfico de drogas do Ceará, José Erasmo de Sousa Filho e Carlos Menezes Bezerra também foram presos pelos agentes. Erasmo era apontado como o principal líder em liberdade do Comando Vermelho no Ceará, de uma quadrilha conhecido como Bonde do Lampião. De acordo com a polícia, a quadrilha fugiu para o Rio e se escondia na comunidade.