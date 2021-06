Craque Neto - Reprodução

Craque NetoReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:39

Rio - Neto, apresentador do "Os Donos da Bola", fez parte do seu programa desta sexta-feira usando uma máscara do Mickey, em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. O ex-jogador critica a declaração de Bolsonaro sobre a desobrigação do uso de máscara para quem já tomou a segunda dose da vacina ou contraiu covid-19.

"Eu estou de Mickey hoje porque eu não sou pateta. Vou fazer o programa inteiro de máscara", disse Neto, fazendo um trocadilho com outro personagem da Disney, o Pateta.



Com cerca de 20 minutos usando a máscara, Neto foi informado que o acessório estava atrapalhando o microfone e precisou retira-la. Em seguida, o comentarista da TV Band desabafou, dizendo que seu pai está contaminado com a Covid-19.

"A máscara está atrapalhando o microfone? Vou tirar. Mas jamais tire a máscara. Eu não sou infectologista, não sou médico, mas vou dizer para vocês: meu pai tem 81 anos e está na Beneficência Portuguesa, em Campinas, muito bem tratado. Ele tomou as duas doses e está com covid. E a médica disse que se não fosse as duas doses, já teria morrido. A mulher dele também está internada - e também tomou as duas doses", disse Neto.



"Estou falando da minha família. O meu pai, a minha madrasta. Ele está com covid com as duas doses. E se não fosse isso, já tinha embarcado. Então, você, que está aí, não quero que seu pai morra. E meu pai se cuidou muito. Eu fiquei um ano sem ver meu pai. Eu não acreditei. Ele está melhorando. E sempre usando máscara. Então, você, por favor, use máscara. A gente precisa usar máscara", complementou.