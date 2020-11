Valmir Tenório, candidato a vereador, é assassinado a tiros em Paraty Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 16:24 | Atualizado 04/11/2020 19:49

Rio - Um candidato a vereador em Paraty, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, no município localizado no litoral Sul do Estado. De acordo com as primeiras informações, Valmir Tenório (PT), também conhecido como Valmir Bibi, tinha 50 anos. Ele era morador do bairro Parque da Mangueira, era casado e pai de três filhos. Por enquanto, não há detalhes sobre como o crime aconteceu.

O ex-prefeito da cidade, Carlos José Gama Miranda, o Casé, usou as redes sociais para lamentar o ocorrido. "A coligação do 15, 'Trabalhando o Futuro de Paraty' lamenta profundamente a morte do candidato Valmir Bibi, assassinado a tiros covardemente na tarde desta quarta-feira", escreveu.

"A violência nas eleições municipais é um problema que ameaça a democracia em todo o país e agora atinge, mais uma vez, Paraty. A coligação cobrará da polícia uma apuração rigorosa dos fatos e um reforço no policiamento em Paraty até o dia 15 de novembro. Aos familiares de Valmir Bibi, como ele era mais conhecido, manifestamos toda a nossa solidariedade e apoio. Este crime não ficará impune", acrescenta Casé.

RELEMBRE OUTROS CASOS

Estão cada vez mais frequentes os casos em que políticos e equipe são vítimas de atentados. Nesta terça-feira, a candidata a vereadora do Rio Simone Sartório (Patriota) denunciou ter tido o carro atingido por um tiro, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, a empresária relatou ter sido perseguida por um carro suspeito, que realizou uma tentativa de abordagem.

Na noite desta segunda-feira, dia 2, o vereador Zico Bacana (Podemos) foi baleado de raspão na cabeça em um bar em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Além dele, mais quatro pessoas foram baleadas, duas delas morreram.

Em 31 de outubro, a cabo eleitoral Renata Castro foi morta a tiros em Magé. No dia anterior, ela foi até a Polícia Federal, em Niterói, para fazer uma denúncia. Renata chegou a postar um vídeo na rede social dela citando um vereador da região e afirmando que sofrera ameaças dele.

No primeiro dia de outubro, Mauro Miranda, candidato a vereador em Nova Iguaçu, foi morto a tiros. No ataque, mais duas pessoas também foram baleadas.