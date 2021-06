Rodrigo Muniz - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:23 | Atualizado 22/06/2021 15:25

Rio - Autor de dois gols na derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino, o atacante Rodrigo Muniz, do Flamengo, foi eleito pelo "Prêmio Bola de Prata", da ESPN, o grande destaque da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A premiação é dada após análise de estatísticas de jogo e votos de jornalistas.

Sem Gabigol, que está com Tite na Copa América, e Pedro, que se recupera da Covid-19, Muniz tem chamado a responsabilidade no Rubro-Negro e fez mais uma grande exibição na partida do último sábado (19). O centroavante detém agora o recorde de finalizações em um único jogo, após chutar 10 vezes contra a meta do goleiro Cleiton.

A seleção da quinta rodada do Brasileirão, de acordo com o "Bola de Prata", ficou assim: Jaílson (Palmeiras), Aderlan (Red Bull Bragantino), Vítor Mendes (Juventude), Luiz Felipe (Santos) e Abner Vinícius (Athletico-PR); Christian (Athletico-PR), Camacho (Santos), Gustavo Scarpa (Palmeiras) e Jean Mota (Santos); Rodrigo Muniz (Flamengo) e Willian (Palmeiras). Técnico: Maurício Barbieri (Red Bull Bragantino).