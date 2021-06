Técnico terá a missão de não deixar o nível do Rubro-Negro cair - Daniel Castelo Branco

Técnico terá a missão de não deixar o nível do Rubro-Negro cairDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 13:41

Rio - O contrato de empréstimo do atacante Vitor Gabriel, do Flamengo, ao Braga, chegará ao fim no próximo dia 30. Caso queira manter o jogador em seu elenco, o clube português terá que apresentar nos próximos dias uma proposta milionária ao Rubro-Negro.

Publicidade

No contrato, uma possível compra de Vitor Gabriel pelo Braga está fixada em 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões de reais). Recentemente, os portugueses chegaram a manifestar interesse em permanecer com o atleta e cogitaram envolver o zagueiro Bruno Viana no negócio, mas as conversas ainda não aconteceram.



Vitor Gabriel foi emprestado pelo Flamengo ao Braga em 2019 e tem se destacado em sua passagem pelo clube europeu. Na última temporada, foram 26 jogos e 11 gols marcados.