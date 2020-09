Músico preso em Niterói está livre, mas o caso ainda não foi arquivado

Rio - A defesa do violoncelista Luiz Carlos Justino, solto neste domingo , em São Gonçalo, estuda os próximos passos no processo. "A gente cumpriu uma etapa importante que é a questão da decisão liminar que revoga a prisão preventiva dele", afirma Renan Gomes, da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB-RJ, e um dos advogados do caso.

Galeria de Fotos Após passar três dias preso, o violoncelista Luiz Carlos Justino é recebido pela mãe, Angélica da Costa Acervo Pessoal O violoncelista Luiz Carlos Justino após ser solto Acervo Pessoal O violoncelista Luiz Carlos Justino logo após ser solto, junto dos advogados Sônia Ferreira e Renan Gomes, da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB-RJ Divulgação O violoncelista Luiz Carlos Justino Reprodução/Facebook O violoncelista Luiz Carlos Justino Reprodução/Facebook Músicos realizam protesto em frente ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, por liberdade de violoncelista Luiz Carlos Justino Arquivo pessoal/ Agência O DIA Músicos realizam protesto em frente ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, por liberdade de violoncelista Luiz Carlos Justino Arquivo pessoal/ Agência O DIA Músicos realizam protesto em frente ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, por liberdade de violoncelista Luiz Carlos Justino Arquivo pessoal/ Agência O DIA

Para a defesa, por mais que a https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/09/5984209-justica-manda-soltar-violoncelista-preso-por-engano-em-niteroi.html#foto=1, ela acabou sendo encarada como uma conquista. "A prisão domiciliar é um espaço de conforto para ele e a família em relação à injustiça que ele vem sofrendo", destaca Gomes.

Confira vídeos: Músicos protestam em frente a presídio contra prisão de violoncelista

O advogado ressalta os próximos passos da equipe para demonstrar a inocência dele e pedir o arquivamento do processo.

"Nunca imaginei ser preso um dia por alguma coisa que não fiz", desabafa Justino. O jovem teria sido preso por engano no último dia 3, em uma blitz no Centro de Niterói, acusado de ter cometido um assalto em 2017.

Violoncelista que teria sido preso por engano é solto.



Confira o vídeo:#ODia pic.twitter.com/XDShfDqAlr — Jornal O Dia (@jornalodia) September 6, 2020

Uma onda de comoção tomou as redes sociais e até um abaixo assinado foi criado pedindo a soltura do jovem. Membro da Orquestra de Cordas da Grota, o violoncelista conta como foram os três dias que passou na cadeia. "Fiquei numa cela com mais de 80 pessoas e nos serviram comida estragada", lembra ele, visivelmente abatido.

"Fiquei com muito medo. Aquilo não é lugar para ninguém. Quero agradecer a Deus e a todos que se mobilizaram a me ajudar nesse processo, contra a injustiça", acrescenta ele.

LIVE ESPECIAL

Lenora Mendes, professora de Luiz Carlos, conta que a Orquestra de Cordas da Grota planeja uma ação celebrando a saída dele da prisão. "Nós estamos planejando uma live. Vou ver a data direitinho e aviso".

A professora destaca que estão todos confiantes na liberdade definitiva de Luiz. "Vamos ficar do lado dele até isso tudo acabar."