R.R. SoaresReprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:48

Rio - O missionário Romildo Ribeiro Soares, o R. R. Soares, 73 anos, recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira. O líder da Igreja Internacional da Graça precisou ser internado no Hospital CopaStar, em Copacabana, Zona Sul, por causa de complicações da covid-19. No Instagram, o missionário comemorou a melhora no estado de saúde.

"Amigos, venci em Jesus e tive alta. Agradeço a todos pelas orações e seguimos firmes na fé. Obrigado por tudo! Obrigado, Senhor", escreveu.

Vale lembrar que o líder religioso havia anunciado em maio, durante o programa de TV "SOS da Fé", a descoberta de uma "água consagrada" capaz de curar o novo coronavírus. No ano passado, Soares vendeu o líquido garantindo propriedades milagrosas e pediu doações dos fies durante o programa de televisão.