Ana Caroline foi enterrada nesta quarta-feira - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Ana Caroline foi enterrada nesta quarta-feiraEstefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 09/06/2021 13:12 | Atualizado 09/06/2021 14:22

Rio - O corpo da manicure Ana Caroline Felício, de 29 anos, assassinada a facadas pelo namorado, foi enterrado no início da tarde desta quarta-feira no cemitério Memorial Parque da Paz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A jovem foi morta em casa, na frente dos filhos e dos pais, na madrugada de terça, por Marcus Vinicius Lemos, de 42 anos. Além dela, o homem também esfaqueou os sogros e uma filha da namorada, uma menina de apenas cinco anos.

Ana Caroline Felício foi morta a facadas pelo marido aos 29 anos Reprodução

Publicidade

O pai de Ana Caroline, o pastor José Felício, de 65 anos, e a neta ainda estão internados no Hospital Estadual Alberto Torres. O estado de saúde deles é considerado estável. A esposa dele, Leda Felício, deve receber alta nesta quarta. Ana e Marcus estavam juntos há dois anos. O casal se conheceu através da igreja dos pais da moça. Segundo familiares de Ana Caroline, o namorado mantinha um segundo relacionamento.



PARENTES E AMIGOS PEDEM JUSTIÇA



Durante o enterro de Ana Caroline dezenas de pessoas se revoltaram com o crime. O tio materno, Vicente de Carvalho, disse que o casal mantinha uma conta conjunta em um banco. Ele acredita que Marcus irá usá-la para sacar dinheiro. Além disso, o acusado fugiu da casa levando os documentos da mulher.



"A polícia vai conseguir prender esse cara. Vão chegar até ele. Esse crime não vai ficar impune. Ele entrou na casa quando todos estavam dormindo. Matou minha sobrinha na frente de todo mundo e sem que tivesse direito de se defender", disse.



Publicidade

Amigo da família há mais de 20 anos, o evangelista Júlio César lamentou a morte precoce de moça. "Eu a conhecia desde que ela tinha 14 anos. É lamentável essa situação. Espero que a justiça seja feita e que ele pague pelo crime".

Uma vizinha de Ana Carolina disse que recebeu a notícia da morte com surpresa. "Jamais iria imaginar uma situação como essa. Ninguém imaginava que ele cometeria uma barbárie dessas. Mais uma sendo vítima de feminicídio", disse a mulher, que pediu para não ser identificada.



FORAGIDO



Publicidade

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A polícia investiga se o crime ocorreu por conta de um possível termino de relacionamento. O autor do crime segue foragido.