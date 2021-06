Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 11/06/2021 09:29 | Atualizado 11/06/2021 09:37

São Paulo - Carlinhos Maia contou que demorou dois anos para beijar Lucas Guimarães. O humorista, que ganhou um celular de ouro recentemente , participou do Flow Podcast e relembrou o começo do relacionamento com o marido. O influenciador contou que os dois estavam em relacionamentos com mulheres quando se conhecerem, mas disse que sempre deixou claro para Lucas que tinha interesse nele.

Fiquei no pé dele um tempão. Passou uns dois anos para ele me querer. Ele namorava com menina e eu namorava com menina também. Ele passava por mim para jogar bola e eu dizia: 'Oxente, que gostoso esse cara'", recorda Carlinhos Maia.

O comediante conta que Lucas resistiu às primeiras investidas e eles acabaram só amigos, até um dia que teve uma festa na cidade. "Comecei a beber com ele e os irmãos dele. Fiquei bêbado. Chamei ele para ir 'mijar' para eu não ir sozinho. Entramos no banheiro, tranquei a porta e disse: 'Ou a se gente se beija, para eu tirar isso da cabeça... Aí cada um vai para o seu lado e você me prova que você não gosta [de homens]", lembra.

Só que Lucas Guimarães gostou do beijo e os dois estão juntos desde então. Carlinhos também comentou que depois do beijo ainda demorou muito tempo para eles irem para a cama porque o atual marido tinha medo de estar cometendo um pecado, pois era bastante religioso. "Dizia para a gente 'sarrar' só de bermuda. Mas estamos até hoje, 12 anos juntos", diz.