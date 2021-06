Gil do Vigor e Camilla de Lucas - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor e Camilla de LucasReprodução/Instagram

Publicado 11/06/2021 08:59 | Atualizado 11/06/2021 09:15

Rio - Camilla de Lucas e Gil do Vigor se encontraram por acaso nesta quinta-feira. A influenciadora e o economista pegaram o mesmo voo do Rio de Janeiro para São Paulo. No aeroporto e dentro do avião, os ex-participantes do "BBB 21" posaram juntinhos.

"Se tivesse combinado, não daria certo", escreveu Camilla em foto que aparece sentada ao lado de Gil durante o voo. O economista também deixou um recado para a influenciadora. "Nem se tivesse marcado. 'Ti amu', amiga", escreveu ele. Os dois também postaram alguns vídeos no Instagram Stories.