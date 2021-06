William Bonner e Camilla de Lucas - Reprodução

Publicado 11/06/2021 10:08

São Paulo - Camilla de Lucas tem uma legião de mais de 11 milhões de fãs nas redes sociais e entre eles há um seguidor especial, ninguém menos que William Bonner. O jornalista, que fez um anúncio no Jornal Nacional recentemente, segue apenas 33 perfis no Instagram e a conta da finalista do "BBB 21" é um deles.

A influenciadora ficou chocada ao descobrir que é seguida pelo âncora da Globo e comemorou a descoberta no Twitter. "O William Bonner segue só 34 pessoas é uma delas sou eu. Como assim gente? Meu Deus", escreveu Camilla.



Além da ex-BBB, William Bonner não segue muitos famosos na rede social. Ele acompanha os perfis de colegas do jornalismo como Sandra Annenberg e a companheira de bancada do Jornal Nacional Renata Vasconcellos. O âncora também segue os filhos, Fátima Bernardes e o ator Hugo Bonnemer, que é sobrinho dele.



