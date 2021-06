Tiago Leifert - Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 12:41 | Atualizado 14/06/2021 12:49

Rio - O nome de Tiago Leifert foi parar entre os assuntos mais comentados da web, na noite deste domingo, por comandar interinamente o "Domingão do Faustão" e imitar os bordões de Faustão. Mas outro momento que chamou a atenção dos telespectadores foi a alfinetada que ele deu em Sônia Abrão, jornalistas e influenciadores que poderiam criticar sua performance no dominical.

“O balé do Faustão, o charme, a beleza e o veneno da mulher brasileira, no balé mais invejado do Brasil. Especialmente para o Chico Barney, o Fefito, toda a galera que fica me detonando: para Gina Indelicada, Rainha Matos, a Sônia Abrão. Me põe no tapete vermelho amanhã, Sônia Abrão, em nome de Jesus”, disse ele, em tom de brincadeira, ao retornar do primeiro intervalo comercial.

No Twitter, o jornalista Fefito respondeu com bom humor. "Eu estou é morto! E não detono, não, sempre falei bem", escreveu ele.

