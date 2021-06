Danilo Dias, o Tendera, chefe da maior milícia do Rio de Janeiro. Informações que levem à prisão dele valem R$ 5 mil - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 07:21 | Atualizado 15/06/2021 08:15

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta terça-feira (15) um cartaz aumentando para R$ 5 mil o valor da recompensa para quem der informações que levem à prisão do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, de 37 anos. Com a morte de seu maior desafeto, o também miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, morto em confronto com a Polícia Civil , ele, atualmente, é o criminoso mais procurado do Rio.

Tandera é considerado foragido da Justiça desde novembro de 2016, quando fugiu da Casa do Albergado Crispim Ventino. Anteriormente, o valor oferecido era de R$ 1 mil.

Seu território se estende em bairros de Seropédica, Itaguaí, e em outros pontos da Baixada Fluminense, como o Bairro K-32, em Nova Iguaçu. A suspeita é de que o criminoso lave dinheiro oriundo de atividade criminosa da milícia, adquirindo bens de luxo, como mansões, cavalos de raça, carros, entre outros.

As investigações da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) revelaram que a organização criminosa liderada por ele, tem como principais fontes de renda a exploração de comerciantes, por meio da cobrança da taxa de segurança, monopólio da distribuição de cigarros contrabandeados, exploração da distribuição clandestina de TV a cabo e comercialização de botijões de gás, entre outros crimes.

A quadrilha de Tandera também é um dos alvos de uma força-tarefa da Polícia Civil criada para combater grupos paramilitares que agem na Baixada Fluminense e na Zona Oeste.

Ele traz tatuado no peito o Olho de Tandera, símbolo do desenho Thundercats, e de acordo com informações obtidas pela polícia, seus principais aliados fizeram o mesmo desenho na pele. O criminoso é conhecido por seu comportamento extremamente violento. Ele faz questão de estar à frente de invasões em áreas dominadas por quadrilhas rivais. Anda sempre com um fuzil e na companhia de diversos seguranças.

Após cortar aliança em dezembro do ano passado, com seu principal aliado, o criminoso Ecko, Tandera já teria começado a invadir o território que estava sendo controlado pelo seu rival . Segundo informações, durante a madrugada do último domingo (13), homens ligados à Tandera invadiram a comunidade Manguariba, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, fortemente armados com fuzis. A região era considerada como um dos redutos do Bonde do Ecko.

Investigações apontam que Tandera e o miliciano Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, que controla a milícia na Zona Norte e na região da Praça Seca, na Zona Oeste, romperam com Ecko e se uniram contra ele.

"A polícia trabalha com três cenários: o primeiro é Tandera tentar retomar o território, já que a área foi rachada no ano passado. O segundo cenário é a maior facção criminosa tentar invadir, já que a região era originalmente deles, e a última hipótese é a própria milícia se organizar e tentar fazer uma escolha de um sucessor para Ecko", pontuou Willian Pena Júnior, delegado titular da Draco.

Outra possibilidade, remota, mas em investigação, e que Toni Ângelo Souza de Aguiar, que estava preso na penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Rio, e retornou ao Rio no dia 25 de março, poderia ter se aliado a Tandera, para retomar seus antigos territórios na Zona Oeste. Em agosto do ano passado o irmão de Toni Ângelo foi executado em Belford Roxo, e segundo informações a ordem teria partido de Ecko.

Contra o miliciano Tandera, constam três mandados de prisão, pelos crimes de Extorsão (Artigo 158 – CP), Organização Criminosa (Artigo 288 – CP) e Ação Penal - Procedimento Ordinário - Organização Criminosa (Lei 12.850/2013), sendo dois inquéritos da DRACO e um da Delegacia de Homicídios da Capital.

