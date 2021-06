Ivy Moraes - Reprodução

Ivy MoraesReprodução

Por iG

Publicado 20/06/2021 17:46 | Atualizado 20/06/2021 17:48

A ex-bbb Ivy Moraes (29) reatou com Nandinho Borges, após se separar do ex-marido. Nesta tarde, ambos trocaram declarações no Instagram em uma foto curtindo juntos em uma praia.



"Sorte na vida, sorte no amor, sorte no jogo...Me sinto muito culpado de às vezes me sentir triste, pequeno, feio e outras besteiras... A guerra externa eu já venci, falta agora a interna, e a chave está nas coisas mais simples da vida, como o que esse dia ao seu lado representou para mim. Feliz por esses momentos onde consigo me conectar comigo mesmo e que fazem eu me sentir completo", escreveu o namorado da ex-BBB.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nandinho (@nandinhoborges)

A modelo e influencer passou por maus momentos no amor, mas atualmente só compartilha amor e paz em suas redes. Ela e Fernando viveram um romance antes da influencer entrar no BBB 20. Porém, ao sair do reality, Ivy resolveu tentar mais uma vez com seu ex-marido, Rogério, com quem teve um término conturbado e com acusação de traição.



Em abril deste ano, Ivy Moraes e Rogério Fernandes decidiram mesmo dar entrada no processo de divórcio . a ex-BBB e empresário viveram um relacionamento de dez anos, entre idas e vindas, e iriam se casar em dezembro de 2020. Mas, uma semana antes da cerimônia em Cancun, no México, Ivy foi surpreendida com os prints e áudios de uma traição revelados por esta coluna.



O ex-casal ainda tentou uma reconciliação só que a relação tinha ficado desgastada. "As coisas que eu fiquei sabendo pesaram muito na minha decisão", confessou Ivy na época. No mesmo mês, abril deste ano, Ivy reatou com Fernando, seu atual namorado, e com quem vive em clima de lua de mel.