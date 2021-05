Reunião aconteceu nesta terça-feira (25), na sede da Secretaria do Ambiente Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:50

ARRAIAL DO CABO – O secretário do Ambiente de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Jorge Oliveira, se reuniu nesta terça-feira (25) com representantes da concessionária de energia elétrica Enel, para alinhar o serviço de poda de árvores na cidade. O encontro aconteceu na sede da repartição pública, com o objetivo de evitar eventuais danos na estrutura de transmissão de energia, o que gera inúmeros transtornos para os moradores.

Segundo a Prefeitura, durante a reunião, o secretário e a Enel definiram o desenvolvimento de um projeto para controlar as espécies de árvores que atingem a rede elétrica. Ainda conforme o município, o projeto será realizado em diferentes etapas, que incluem mapeamento e georeferenciamento, condição da árvore e histórico de podas.