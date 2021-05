Em Monte Alto, as obras estão em exposição no Espaço Cultural Nelsy Ribeiro Cardoso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 14:00

ARRAIAL DO CABO – Estão abertas à visitação até o dia 31 de maio, as exposições “Serigrafias de Carybé”, no distrito de Monte Alto, e “Mestres Sabedores”, no distrito de Figueira, ambas em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. As mostras são uma iniciativa da Superintendência Municipal de Cultura e têm entrada gratuita.

Segundo a Prefeitura, as obras do artista plástico Carybé foram inspiradas no livro “O Compadre de Ogun”, do escritor Jorge Amado, e a mostra dos “Mestres Sabedores”, expõe a memória e conhecimento passados de geração à geração, como o de pescadores, rendeiras, artesãos, entre outros mestres da sabedoria popular do município.



Em Monte Alto, as obras estão em exposição no Espaço Cultural Nelsy Ribeiro Cardoso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já em Figueira, as obras estão expostas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de segunda a sexta-feira, entre 8h e 14h.

