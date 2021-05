73ª DP (Neves) Foto: Internet

Rio - Uma discussão entre dois irmãos terminou com um deles esfaqueado. O crime ocorreu na na madrugada deste domingo (2), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A motivação seria uma briga por conta de um imóvel cedido à família.

De acordo com a Polícia Civil, um casal dormia em sua casa, no bairro Galo Branco, quando se assustou com um barulho na residência de baixo. O homem saiu de casa e acabou encontrando com o irmão que invadiu o local. Durante o bate boca, o invasor atingiu o parente com dois golpes de faca, um no braço e outro na barriga.

Por conta da gravidade, a vítima teve que ser socorrida por vizinhos e levada para a emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. Lá, a esposa contou o fato aos policiais plantonistas que acionaram uma equipe que conseguiu prender o autor do crime. Ele irá responder por tentativa de homicídio. A vítima segue internada sob observação.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Na delegacia, a esposa da vítima contou à polícia que ela e o marido cederam um imóvel para que a sogra morasse com o filho. Após o falecimento da mulher, o casal pediu para o rapaz desocupar o local.

Três dias antes do crime a mulher encontrou três facas escondidas no quintal e decidiu mudar as trancas da casa.