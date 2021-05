Homens foram encaminhados ao Hospital João XXIII em Belo Horizonte, Minas Gerais. Leandro Couri/EM/D.A Press

Por iG Último Segundo

Publicado 17/05/2021 14:33

Uma discussão entre dois homens de 31 e 55 anos terminou no hospital e de forma trágica em Vila Antena, no Morro das Pedras, na Zona Oeste de Belo Horizonte, neste último domingo, 16. A informação é do portal Estado de Minas.



Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os dois estavam alcoolizados , na casa do mais velho, e confusão teria começado após o mais novo quebrar um tijolo do muro do imóvel.

Publicidade

No meio da briga, o homem de 55 anos teria sacado uma arma e disparado contra o abdome do mais jovem. Algumas outras pessoas tentaram conter o homem, que teria realizado mais disparos. Ele acabou sendo agredido a pauladas e pedradas.

Os dois homens foram encaminhados para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH. O mais novo foi encaminhado ao centro cirúrgico em estado gravíssimo . O autor dos disparos ficou em observação, com vários ferimentos. No hospital, de acordo com a PM, os médicos descobriram que ele também foi atingido por tiros na barriga, mas ainda não se sabe se a bala partiu de outra ou da própria arma.



Publicidade

Um revólver calibre 38 foi apreendido no local do crime. Nenhum outro suspeito foi preso. O caso foi registrado na Central de Flagrantes (Ceflan) 3, da Polícia Civil.