Publicado 03/06/2021 21:53 | Atualizado 03/06/2021 21:58

A imperatriz do pop está de volta! IZA deu o pontapé inicial na nova fase de sua carreira, nesta quinta-feira, ao lançar o novo single: "Gueto". Só pelo título da faixa já da pra perceber que a cantora buscou todas as suas referências das periferias para entoar a música. Na letra, empoderamento e muita representatividade suburbana. As fotos de divulgação, claro, deixou todo mundo babando. O clipe será lançado amanhã (4).

A faixa é o primeiro lançamento do segundo álbum da cantora que cresceu em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro. IZA assina a composição do single com Pablo Bispo, Ruxell e Sérgio Santos. "Gueto" é um pop carregado de batidas de gêneros urbanos como o dancehall e o afrobeat, além de momentos com o BPM elevado.

"Foi uma música feita em família e eu tenho certeza que a mensagem que eu trago nela é muito verdadeira para eles também. Uma produção muito visceral, muito intensa. Essa música me passa uma sensação muito boa”, disse IZA sobre o lançamento.



Sendo uma das artistas mais politicamente antenadas e eleita, pela revista "TIME", um dos ícones de sua geração, a musa canta sobre as suas origens como uma mulher que cresceu no subúrbio carioca. Em tempos de pandemia e crise político-econômica, a cantora apresenta uma música que aborda e faz justiça às áreas ocupadas por um grupo minoritário sob pressão econômica e social.

