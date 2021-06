Juliette e Anitta - Reprodução/Instagram

Juliette e AnittaReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 13:26 | Atualizado 06/06/2021 13:29

Rio - Após o encontro oficial da última sexta-feira (4) , Juliette e Anitta estão juntinhas no Rio de Janeiro. Neste domingo (6), a vencedora do "BBB21" animou seus seguidores ao publicar uma foto em que aparece agarrada com a Poderosa. Na legenda, a paraibana se declara para a nova amiga.