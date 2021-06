Tais Araújo - Reprodução do Instagram

Tais Araújo Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 21:13

Taís Araujo é uma verdadeira camaleoa. Sempre com um visual diferente - tanto na telinha, como nas redes sociais -, a atriz, de 42 anos, mostrou o processo para seu novo penteado: ela aderiu tranças no cabelo. Na imagem postada no Instagram, ela aparece ao lado da profissional Maia Boitrago.



Em seus Stories, a mulher de Lázaro Ramos falou um pouco sobre a mudança, mas avisou que é só parte do processo do visual que quer ter no futuro. "Seguinte, vou voltar a ter trança, mas decidi também que vou voltar a ter cabelo comprido. E aí Maia tá aqui, vai botar trança hoje e amanhã, vou dividir em dois. E no meio de julho vou colocar aplique, vou ficar com o cabelo compridão, cansei de esperar, de saco cheio dessa história de esperar crescer, vou botar e deixar ele crescer naturalmente por baixo do aplique", explicou.