Por O Dia

Publicado 06/05/2021 17:49 | Atualizado 06/05/2021 18:11

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em mais uma de suas polêmicas falas, disse a um apoiador com cabelo black power que estava vendo uma barata em seu cabelo. "Estou vendo uma barata, estou vendo uma barata aqui", disse Bolsonaro enquanto tirava uma foto, sem máscara, com o homem.

O presidente deu essa declaração durante uma conversa com bolsonaristas e simpatizantes, nesta quinta-feira dia 6. O vídeo foi publicado por um de seus apoiadores.

Antes dessa fala, Bolsonaro já havia feito outros comentários para a mesma pessoa. "Falou, cabeludo, tem piolho na sua cabeça, tem cloroquina", disse, na ocasião.

Durante o encontro, Bolsonaro comentou ainda as últimas declarações do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. "O que ele disse de grave na CPI foi que o Brasil poderia ter começado a vacinar em novembro, certo? Só que a primeira vacina no mundo foi no Reino Unido em dezembro e nós começamos a vacinar em janeiro. Então isso não se sustenta".

Em depoimento à CPI, Mandetta deu diversas declarações que podem vir a prejudicar Bolsonaro. Ele afirmou que o presidente prejudicou o combate à pandemia ao contrariar as orientações do Ministério da Saúde e reforçar o negacionismo quanto ao vírus.