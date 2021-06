Anastasia Pavlyuchenkova aguarda a vencedora do duelo entre a grega Maria Sakkari e a tcheca Barbora Krejcikova para decidir o título em Paris - AFP

Por AFP

Publicado 10/06/2021 14:39

A russa Anastasia Pavlyuchenkova (32ª do mundo) se classificou para a final de Roland Garros nesta quinta-feira, naquela que será sua primeira final de Grand Slam, ao derrotar a eslovena Tamara Zidansek (85º) por 7-5 e 6-3 nas semifinais. Pavlyuchenkova enfrentará a vencedora da outra semifinal desta quinta, entre a grega Maria Sakkari (18ª) e a tcheca Barbora Krejcikova (33ª).

"Eu queria tanto isso que nem sei mais o que estou sentindo. São muitas emoções, estou muito feliz, mas também muito cansada", disse a tcheca, a primeira tenista a ultrapassar 50 participações no Grand Slam antes de chegar à final.

Aos 29 anos, a russa foi mais forte do que sua adversária, seis anos mais jovem. Seu jogo agressivo (155 'winners', recorde do torneio, para chegar à semifinal) lhe permitiu ficar a uma vitória do título. Zidansek mostoru mais acertos nesta sexta-feira (27 contra 19), mas cometeu mais erros não forçados do que a russa (33 contra 22).

Pavlyuchenkova também usou sua maior experiência. A russa havia disputado em seis ocasiões as quartas de final de um 'major' (Aberto da Austrália em 2017, 2019, 2020, Wimbledon 2016, US Open 2011 e Roland Garros 2011), embora em todas elas tenha sido eliminada antes das semifinais. A eslovena nunca havia passado da segunda fase de um Grand Slam.

Com 12 títulos em seu currículo, Pavlyuchenkova também é de longe a mais bem-sucedida das quatro semifinalistas. "É a minha primeira final, quero me divertir, jogar bem e o resultado não importa", disse ela.

Na segunda-feira ela voltará ao top 20 mundial, depois de ter sido 13ª em 2011. Em caso de vitória ela será a 14ª. Nos últimos seis anos e 24 'majors', nenhuma russa havia chegado à final de um torneio de Grand Slam, sendo que a última foi Maria Sharapova, na Austrália em 2015, quando foi derrotada por Serena Williams.