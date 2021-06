Por IG - Gente

Rio - No "Big Brother Brasil 21", houve muitas situações que arrancaram gargalhadas do público e, consequentemente, viralizaram na internet. Uma delas é a expressão "cachorrada", do economista Gilberto Nogueira, elogiado por Tiago Leifert como um dos personagens mais marcantes de toda a história do reality show.

Embalado pelo sucesso do meme, Jerry Smith disponibilizou nesta sexta (25), em todos os serviços de streaming, o seu projeto audiovisual mais recente. Trata-se de um feat com MC G15, gravado no final do mês passado, em São Paulo, evidenciando a ligação das redes sociais com o mundo da música.

"O MC G15 é um artista talentoso e que admiro muito. E, a cada troca de look, as risadas eram garantidas, e olha que, nesse clipe, caprichamos nos figurinos", começou dizendo o hitmaker, citando, inclusive, "o clima colorido e alegre" do cenário e dos bastidores para contrastar com "esses momentos tão tristes" por conta da pandemia.

Márcia Ribeiro, que assinou a direção-geral ao lado de Mateus Rigola, lembrou que, "como tudo acontece em torno das plataformas digitais, a concepção foi a de produzir o vídeo dentro desse universo". Outro detalhe que chama atenção: um dos compositores da faixa é Shylton Fernandes, amigo de Juliette Freire, a campeã desta temporada do programa.