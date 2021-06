Sandy, Junior e Xororó - Reprodução

Sandy, Junior e XororóReprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 17:23

Rio - Sandy tem sentido falta de estar com seu público neste período de isolamento. Enquanto isso, a cantora tem aproveitado para reviver apresentações marcantes de sua carreira. Pelo Instagram, ela comentou um show comemorativo a dupla formada pelo pai e pelo tio, Chitãozinho e Xororó, e fez uma homenagem à família.

"Dia desses me emocionei vendo esse vídeo que eu não via há muito tempo da participação minha e do meu irmão, em 2011, no show sinfônico de comemoração aos 40 anos da dupla @chxoficial…

Que sorte eu tenho de estar nessa família que eu amo e admiro tanto. Poder unir as forças da nossa arte, cercada pelo amor amor dessas pessoas tão especiais pra mim, numa comemoração marcante como essa foi de uma emoção que eu nunca vou esquecer. (E eu cantava essa música desde tão pequena… Se não me engano, a ideia de interpretá-la com deles, depois de feito o convite pra nossa participação foi minha.) Que alegria sem fim, cheia de significados. Pra quem ainda não viu ou gostaria de ver de novo, vou colocar no story. Gratidão eterna", escreveu a cantora.

Confira a publicação: