Publicado 08/01/2021 19:43 | Atualizado 08/01/2021 19:49

Lucas Lima, marido de Sandy, postou uma foto usando kilt, famosa saia masculina escocesa, nesta sexta-feira. Na legenda, o músico brincou e disse que a esposa repensou a decisão de ter se casado com ele.



"De 2008, da primeira vez (e certamente não a única) que minha esposa repensou a decisão de casar comigo. Como a lua de mel foi na Escócia, OBVIAMENTE, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um kilt e dar o rolê orgulhosamente escocês", escreveu.







Alguns famosos entraram na brincadeira e comentaram a foto. Felipe Andreoli disse: "Eu acho que ficou muito style. E eu faria o mesmo".



Dani Calabresa entrou na brincadeira e comentou: "Kilt com all star, arrasou". "Melhor que essas calça palha que tu usa", escreveu Lucas Silveira do grupo Fresno.