Noely e Sandy Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 22:00

Rio - Mãe de Théo, Sandy fez uma postagem nas redes sociais homenageando Noely, sua mãe, por conta do Dia das Mães. "Minha rainha e eu. Amo mais do que cabe no coração. Feliz dia seu, mãe mais linda e amada do mundo!", escreveu a cantora.

Nos comentários, muitas celebridades parabenizaram as duas pela data e destacaram a beleza de mãe e filha. Mas o apresentador Marcos Mion foi além e fez o comentário que passou na cabeça de muitas pessoas. "Hahahha! Por que o tempo só passa pra mim???? Vocês duas...inacreditável!! Iguais a quando as conheci em 99!! PARABÉNS para as duas!", escreveu.