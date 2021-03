Ex-BBB Antonella relembra namoro com Junior Lima Reprodução Internet

Por iG

Publicado 13/03/2021 09:16 | Atualizado 13/03/2021 09:18

São Paulo - A argentina Antonella Avellaneda ficou famosa em todo o Brasil quando participou do "BBB 4". Conhecida pelo apelido de Tonton, ela ganhou o carinho do público do programa. Além de dar o que falar pela passagem no reality show, ela também causou com um namoro com Junior Lima, o irmão de Sandy.

fotogaleria

Publicidade

Antonella lembra que começou a sair com Junior em 2005, pouco tempo depois do cantor ter decidido seguir carreira solo e desfazer a dupla com a irmã. "Eu entrevistava novos cantores, apresentava bandas novas, e a gente chamou o Junior. E tinha uma brincadeira de dar um selinho na Antonella. E demos. Depois, ele me convidou para um show dele com a banda nova. E eu fui", contou em uma live do canal de YouTube Clube da Vip.

"Eu estava no espaço vip, e um monte de gente veio falar comigo. Eu estava bem famosa naquela fase, e as pessoas chegavam mesmo. Ele terminou de tocar, veio falar comigo, me puxou pela mão e me tirou dali. Foi quando os fotógrafos nos viram", recorda. A ex-BBB também conta que foi muito criticada na época pelos fãs de Sany e Junior, pois muitos deles a culpavam pelo fim da dupla.

O namoro de Antonella e Junior durou apenas 3 meses, mas foi um período bem conturbado. Como se não bastasse toda a exposição dos dois, Noely, a mãe do cantor, também não aprovava o relacionamento. "Não era preconceito por eu ser ex-BBB, nada disso. Ele tinha se separado da irmã, a mãe não queria que a dupla acabasse. Era muita coisa ao mesmo tempo. Ele saiu de casa, comprou um apartamento em São Paulo, saiu da dupla, formou uma banda e começou a me namorar... E não deu certo porque nossas agendas não batiam. Eu viajava demais, ele também. Mas foi bom", diz a modelo.