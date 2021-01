Sandy e Lucas Lima Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:47

Rio - Sandy está fazendo aniversário nesta quinta-feira e recebeu uma declaração divertida do marido, Lucas Lima. Em suas redes sociais, o músico postou um vídeo antigo e contou que o registro foi feito no mesmo dia em que o casal se conheceu. Sandy, que está completando 38 anos, está há mais 12 anos casada com Lucas.

"Hoje é o teu dia, parceirinhaaaa!!!! A primeira vez que a gente conversou de verdade foi nesse dia, HÁ VINTE E DOIS ANOS. E já tinha tanta coisa tri ali... Tinha a sementinha da mulher incrível que tu ia te tornar, da amiga mais confiável, da mãe mais atenciosa, da namorada mais sensacional, da parceira mais confiável. Te amo do fundo do coração, do meio e das bordinhas, minha amiga, minha namorada, esposa, companheira, conselheira e - a julgar por esse vídeo - PERCUSSIONISTA. (Aliás esse vídeo é de Fevereiro de 2008 e não sei se dá pra sacar: é pequininha mas FORTE... . O dois e o quatro tavam cruéis.)", escreveu.