Angélica é vacinada contra a covid-19 no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:29

Rio - Aos 46 anos de idade, Angélica se juntou ao time de celebridades imunizadas contra a covid-19. A apresentadora e atriz recebeu a primeira dose da vacina, nesta terça-feira (29), na quadra da escola Acadêmicos da Rocinha, em São Conrado, no Rio de Janeiro. A esposa de Luciano Huck registrou a notícia em suas redes sociais com um vídeo em que compartilha suas emoções desde o momento que toma café da manhã, antes de ir ao posto de vacinação.

"Imagens que dizem tudo!!! Ansiedade, emoção, fé na ciência e gratidão. Chegou minha vez. Que todos possam viver isso o mais rápido possível", escreveu Angélica na legenda da publicação. No caminho até o posto, a atriz relatou que chegou a chorar só de ver colegas sendo vacinados. "Todo mundo que eu via vacinando eu me emocionava, chorava mesmo. Tomara que eu não chore, mas acho que não vou conseguir", brincou.

No vídeo postado, a apresentadora tira fotos com fãs no posto de vacinação e não esconde sua emoção ao ser imunizada. Angélica ainda aproveitou para informar seus seguidores de como funciona o processo até o momento em que a vacina é aplicada e deixou um alerta: "A melhor vacina é a do braço, aquela que a gente toma".

