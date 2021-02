Servidores reivindicam há anos a adoção do plano de cargos Thiago Lontra / Alerj

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/02/2021 21:16 | Atualizado 02/02/2021 21:47

Servidores da Saúde estadual contam os dias para que a declaração feita nesta terça-feira pelo governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, de fato se torne realidade. Castro afirmou, na abertura do ano legislativo, que a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), previsto na Lei 7.946/18, é prioridade. E que o PCCS pode sair ainda este ano.



"Quero reiterar meu compromisso de até o final deste mandato e, se Deus quiser, até o fim deste ano, instituir o PCCS da Saúde", afirmou Castro.



Integrante do movimento 'PCCS Já' e presidente da Asservisa, André Ferraz disse à coluna que os profissionais estão aguardando nova rodada de negociação, mas que há pressa para que o plano saia do papel.



"A categoria recebe as palavras do governador como parte do compromisso construído com a mediação da Alerj, mas espera que o nosso tão esperado Plano de Carreira seja imediatamente implementado. Só não dá pra esperar mais, não podemos esperar até dezembro de 2022", frisou.



Ferraz afirmou que os servidores mostraram ao governo que a Secretaria de Saúde "reúne recursos para a efetivação e que as determinações legais que amparam o PCCS, a Lei 7946/2018, são anteriores à crise fiscal e sanitária": "Não podendo ser obstruído sequer pelo Regime de Recuperação Fiscal, pois o governo dispõe de meios para compensar financeiramente o investimento".



Alegou ainda que, enquanto outras áreas são contempladas com benefícios, os profissionais da Saúde não recebem os mesmos pagamentos. "Não temos auxílio-transporte, adicional noturno, a insalubridade é aquém do risco elevado, e não recebemos adicional de qualificação".

"Além disso, a Saúde exige o mesmo tratamento prioritário de outras categorias, ou seja, primeiro se efetiva o PCCS, depois se negocia a compensação financeira com o governo federal. Foi assim com a Segurança e Educação, não podemos ser desconsiderados, principalmente durante a pandemia", finalizou.

DEFASAGEM SALARIAL

Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Martha Rocha (PDT) ressaltou que a medida é necessária também para corrigir a defasagem salarial dos servidores da área.

"Esta é uma demanda antiga dos servidores, pela qual os parlamentares da Alerj vêm lutando há muito tempo. Os servidores da área têm uma defasagem muito grande de salários", observou Martha Rocha.