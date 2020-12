Alfredão foi recepcionado pelo padre João Genes, ocasião em que conheceu a estrutura da Associação que passa por ampliação e reforma tendo sido inclusive o início dessa evolução durante a gestão de Alfredão no mandato de 2013 a 2016. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 15/12/2020 14:10 | Atualizado 15/12/2020 16:15

ITAPERUNA - O prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, visitou a Associação Padre Humberto Lindelauf, no bairro Boa Fortuna. Na ocasião, o eleito foi recepcionado pelo presidente da referida Associação que é o pároco da igreja Sagrado Coração de Jesus, padre João Genes Rodrigues de Andrade, momento em que conheceu a nova estrutura do imóvel que passa por ampliação e reforma tendo sido inclusive o início dessa evolução durante a gestão de Alfredão no mandato de 2013 a 2016. Continua após foto.

Prefeito eleito visitando as estruturas do imóvel junto com o padre João Genes, Dr. Thiago Lopes e Luciana Moreira. Lili Bustilho

Publicidade

Parcerias – A Associação Padre Humberto Lindelauf possui diversas parcerias como o Projeto Ecco, financiado pelo Ministério da Educação, Governo Federal que oferece gratuitamnete para comunidade aulas gratuitas de zumba, aeróbica e capoeira. Já a parceria com o Programa Mulher Melhor, que tem como idealizadora, Luciana Moreira, proporciona às mulheres aulas de Defesa Pessoal, além de palestras e oficinas voltadas para a valorização integral e o empoderamento feminino. O “Mulher Melhor” oferece ainda atendimento psicológico e orientação jurídica, ambos gratuitos. A Associação também oferece curso de violão e artesanato. Continua após foto.

Alfredão com Luciana Moreira, idealizadora do Programa Mulher Melhor, que proporciona às mulheres aulas de Defesa Pessoal, além de palestras e oficinas voltadas para a valorização integral e o empoderamento feminino. Lili Bustilho

Publicidade

Confira a entrevista de O Dia com o padre João Genes falando sobre Associação Padre Humberto Lindelauf e os projetos sociais:



O que é a Associação? Há quanto tempo existe?

A Associação existe há 50 anos, começou sendo Patronato que era uma instituição que acolhia meninos com menos de 18 anos sendo realizado um trabalho social e muito bonito com eles. Alguns ficavam interno, tinham sua vida diária na instituição e estudavam, principalmente na área profissionalizante como na padaria que existia no interior da unidade social. Funcionou por muito tempo até ficar extinto, por exemplo, por motivos estruturais do prédio e a própria legislação que ficou mais rígida e que enfim, não permitiu a continuação do trabalho interno como era feito. Quando cheguei e formamos a nova diretoria, em 2017, mudamos o Estatuto extinguindo o Patronato. Preservamos o nome em homenagem ao idealizador e fundador, padre Humberto Lindelauf, mas nos tornamos Associação de um modo geral e amplo.



Qual o objetivo da Associação e quais trabalhos sociais são desenvolvidos?

Um pouco antes de alteramos o estatuto já estava na intenção do padre Wallace fazer uma inserção acrescentando o trabalho social com as mulheres e seria chamada de CAM (Casa de Apoio à Mulher). Quando foi inaugurada, o bispo, pela proposta, achou melhor mudar o nome e passar a ser CAV (Casa de apoio a Vida), pois lidava também com a criança e a família em geral. Este é um dos projetos que está sendo desenvolvido pela Aparecida, a Cidinha, que envolve o trabalho de prevenção e conscientização aos adolescentes sobre a gravidez precoce. Essa área de sexualidade e apoio à vida é coordenado pela Cidinha.

Onde o senhor nasceu e há quanto tempo está à frente da paróquia?

Nasci em Cardoso Moreira, no dia 21 de dezembro de 1974, às 9h46. Tenho 15 anos de sacerdócio. Em março de 2021 completará 4 anos que estou na paróquia Sagrado Coração de Jesus.



Qual a relação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus com a Associação?

Digamos que é uma espécie de parceria para que as pastorais sociais possam desempenhar algumas tarefas. Temos a pastoral da saúde, as missas a cada mês pelos enfermos; antes da pandemia a pastoral levava consolo aos enfermos com visitações nos lares e proporcionava orações. No estatuto foi definido que o pároco assumirá a presidência da Associação. Já a diretoria da Associação é uma eleição de aclamação, se apresenta em assembleias, mandato de 2 anos renováveis por mais 2 anos. Depois são trocados os que completaram 4 anos.



Publicidade

Participaram da visita, Dr. Thiago Lopes pela equipe do eleito; os membros da Associação, vice-presidente, Flávio Cabral; tesoureiro, Andreson Martins; secretária da diretoria, Mara Adalgisa Jardim; conselheiros fiscais, Veronica Zanon, Marcelo Novaes e Juliano Rocha; a secretaria da Associação, Lívia Cabral e Silvio Ramos, responsável pela manutenção e limpeza da Associação; além de professores e voluntários do projeto. Lili Bustilho



Do que sobrevive a Associação?

A Associação precisa dos benfeitores e colaboradores para se manter, se não tiver benfeitoria, ou seja, pessoas que façam suas doações, precisamos sempre ter mobilização de algum movimento social como festa ou rifa. Temos uma renda obtida com o aluguel de parte do patrimônio à prefeitura que desenvolve o CAPS. Isso desde a gestão do prefeito Alfredão, se não me engano desde aproximadamente 2014. Graças a essa renda estamos investindo na recuperação do prédio, mas os projetos em si não podem depender só desta renda, pois existe, mas a qualquer momento pode deixar de existir.



Como ocorreu a evolução do espaço e como o senhor avalia esse processo de melhorias?

O que favoreceu muito foi o aluguel de parte do patrimônio para a prefeitura, isso ocorreu na época do padre Wallace na gestão do prefeito Alfredo. Depois disso conseguimos realmente dar início a novas ideias e colocar outras em prática através da renda obtida que são aplicadas nas melhorias em geral.



Quais são as necessidades ainda encontradas?

O ideal, a proposta é trabalhar com voluntários e parcerias com entidades diversas, privadas ou públicas. Nesse sentido se abre um leque para a comunidade que pode e quer fazer o trabalho social dentro da perspectiva de ser voluntario ou de firmar parcerias que possa gerar verba para se executar projetos.



Quais dificuldades e obstáculos encontrados?

Uma das maiores dificuldades é ainda a necessidade do despertar em muitos a questão do valor do voluntariado, apesar de termos muitos com essa garra. Também um desafio é que precisamos ainda de alguns outros recursos para desenvolver trabalhos sociais como materiais para serem usados nas aulas de reforço ou nas de violão, enfim, é uma dedicação constante e que sempre se faz necessário colaborações no aspecto geral. Acredito que isso tende a crescer. A disponibilidade e compromisso de quem se candidata a ser voluntario é um ponto primordial.



Quais projetos sociais existem e ainda não foram citados?

Temos aulas de xadrez, violão, corte e costura, artesanato, atendimento médico, judô, por exemplo. Palestras temáticas com assuntos atuais e de conscientização também são frequentes.



Expectativa para novas ações e novos ideais?

Temos expectativas de aulas de reforço. Pretendemos estruturar parcerias para atendimento odontológico. Queremos ampliar a parte esportiva com futebol e outras atividades.



Como contribuir para a manutenção do espaço, das atividades e se tornar um colaborador? Novas parcerias e serviços voluntários ou doações como fazer?

Para ser um benfeitor a pessoa pode ir a sede da Associação e preencher uma ficha de cadastro como colaborador como quiser, a quantidade que quiser, pode ser uma contribuição assumida em um valor mensal ou aproximado ou pode ser doação isolada, especifica. Basta ir à secretaria. Para ser voluntário, o candidato deve agir da mesma maneira apresentar sua ideia preenchendo a ficha de inscrição porque todas essas sugestões apresentamos para a diretoria analisar e fazer alguma observação se entender conveniente. Quem quiser também pode procurar um dos responsáveis pelos projetos parceiros.



Projetos parceiros e coordenadores?

Temos o Projeto Ecco e também o Programa Mulher Melhor com a Luciana Moreira; Apoio à Vida e Artesanato com Maria Aparecida Coelho Joaquim; aula de violão com Edimar da Silva Freitas.



Mensagem de fim de ano:

Desejo a todos um feliz natal e um prospero ano novo, apesar dessa frase ser automática, na verdade essas palavras podem sair no automático, porém ao se tratar de feliz natal algumas pessoas pensam em como ser feliz neste tempo? É feliz sim estamos a comemorar a vida daquele que veio para salvar a humanidade, fazer-se um de nós, fazer esse gesto de Deus é profundo e isso traz a felicidade mesmo que não tenhamos como fazer algo alegre, ou seja, uma festa, mas é um fato que gera felicidade. Desejo então um feliz natal pela grandiosa realidade da vinda do Salvador ao mundo que se fez um de nós para que Ele mesmo nos dê a força de viver todo ano. Viver o ano na felicidade que é o que perpassa até a turbulência. A felicidade não é só um momento uma noite. Que todos possam permanecer assim a cada novo amanhecer



Associação Padre Humberto Lindelauf - Para conhecer mais sobre os trabalhos sociais ou ser um colaborador, a Associação (antigo Patronato) fica à rua José Bonifácio, 725 - Boa Fortuna (na rua do Supermercado Fluminense). Telefone: 022 99710-0739. Funcionamento de 8h às 11h e retorno das 13h às 17h. A Associação precisa dos benfeitores e colaboradores para se manter,, ou seja, pessoas que façam suas doações, precisamos sempre ter mobilização de algum movimento social como festa ou rifa. Temos uma renda obtida com o aluguel de parte do patrimônio à prefeitura que desenvolve o CAPS. Isso desde a gestão do prefeito Alfredão, se não me engano desde aproximadamente 2014. Graças a essa renda estamos investindo na recuperação do prédio, mas os projetos em si não podem depender só desta renda, pois existe, mas a qualquer momento pode deixar de existir.O que favoreceu muito foi o aluguel de parte do patrimônio para a prefeitura, isso ocorreu na época do padre Wallace na gestão do prefeito Alfredo. Depois disso conseguimos realmente dar início a novas ideias e colocar outras em prática através da renda obtida que são aplicadas nas melhorias em geral.O ideal, a proposta é trabalhar com voluntários e parcerias com entidades diversas, privadas ou públicas. Nesse sentido se abre um leque para a comunidade que pode e quer fazer o trabalho social dentro da perspectiva de ser voluntario ou de firmar parcerias que possa gerar verba para se executar projetos.Uma das maiores dificuldades é ainda a necessidade do despertar em muitos a questão do valor do voluntariado, apesar de termos muitos com essa garra. Também um desafio é que precisamos ainda de alguns outros recursos para desenvolver trabalhos sociais como materiais para serem usados nas aulas de reforço ou nas de violão, enfim, é uma dedicação constante e que sempre se faz necessário colaborações no aspecto geral. Acredito que isso tende a crescer. A disponibilidade e compromisso de quem se candidata a ser voluntario é um ponto primordial.Temos aulas de xadrez, violão, corte e costura, artesanato, atendimento médico, judô, por exemplo. Palestras temáticas com assuntos atuais e de conscientização também são frequentes.Temos expectativas de aulas de reforço. Pretendemos estruturar parcerias para atendimento odontológico. Queremos ampliar a parte esportiva com futebol e outras atividades.Para ser um benfeitor a pessoa pode ir a sede da Associação e preencher uma ficha de cadastro como colaborador como quiser, a quantidade que quiser, pode ser uma contribuição assumida em um valor mensal ou aproximado ou pode ser doação isolada, especifica. Basta ir à secretaria. Para ser voluntário, o candidato deve agir da mesma maneira apresentar sua ideia preenchendo a ficha de inscrição porque todas essas sugestões apresentamos para a diretoria analisar e fazer alguma observação se entender conveniente. Quem quiser também pode procurar um dos responsáveis pelos projetos parceiros.Temos o Projeto Ecco e também o Programa Mulher Melhor com a Luciana Moreira; Apoio à Vida e Artesanato com Maria Aparecida Coelho Joaquim; aula de violão com Edimar da Silva Freitas.Desejo a todos um feliz natal e um prospero ano novo, apesar dessa frase ser automática, na verdade essas palavras podem sair no automático, porém ao se tratar de feliz natal algumas pessoas pensam em como ser feliz neste tempo? É feliz sim estamos a comemorar a vida daquele que veio para salvar a humanidade, fazer-se um de nós, fazer esse gesto de Deus é profundo e isso traz a felicidade mesmo que não tenhamos como fazer algo alegre, ou seja, uma festa, mas é um fato que gera felicidade. Desejo então um feliz natal pela grandiosa realidade da vinda do Salvador ao mundo que se fez um de nós para que Ele mesmo nos dê a força de viver todo ano. Viver o ano na felicidade que é o que perpassa até a turbulência. A felicidade não é só um momento uma noite. Que todos possam permanecer assim a cada novo amanhecerPara conhecer mais sobre os trabalhos sociais ou ser um colaborador, a Associação (antigo Patronato) fica à rua José Bonifácio, 725 - Boa Fortuna (na rua do Supermercado Fluminense). Telefone: 022 99710-0739. Funcionamento de 8h às 11h e retorno das 13h às 17h.

Padre João Genes Rodrigues de Andrade é o presidente da Associação Padre Humberto Lindelauf, no bairro Boa Fortuna, em Itaperuna; ele é o pároco da igreja Sagrado Coração de Jesus que é uma das parceiras da referida Associação. Lili Bustilho

Publicidade

Participaram também da visita de Alfredão junto com o padre João Genes, Dr. Thiago Lopes pela equipe do eleito e Luciana Moreira idealizadora do Programa Mulher Melhor. Lili Bustilho