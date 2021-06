Equipe da Cedae - Foto: Divulgação / Cedae

Equipe da CedaeFoto: Divulgação / Cedae

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 08:40

Rio - A Cedae anunciou que realizará obra para melhoria operacional em uma rede no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio, na próxima quinta-feira (24). Com isso, o abastecimento de água ficará reduzido nos bairros do Catete, Flamengo e em parte de Botafogo. O serviço de reparo deve começar às 9h de quinta e ser concluído na madrugada de sexta-feira (25).

A companhia avisa que por conta da manutenção, é possível que algumas ruas demorem até 24 horas depois da conclusão para restabelecer o fornecimento de água. A obra será realizada na esquina das ruas Ana Konder com Machado de Assis. A Cedae orienta que, durante esse período, o consumo de água seja equilibrado. Quem dispõe de sistema de reserva, como caixa d'água e cisterna, não deve ser afetado.