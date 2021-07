O beneficiado terá acesso ao local de retirada ao consultar o seu CPF no site www.superarj.gov.br. - Foto: Divulgação.

O beneficiado terá acesso ao local de retirada ao consultar o seu CPF no site www.superarj.gov.br.Foto: Divulgação.

Publicado 29/07/2021 10:07 | Atualizado 29/07/2021 15:35

Rio - Para agilizar a entrega de mais de 65 mil cartões a beneficiários do programa SuperaRJ, o governo do estado do Rio fechou parcerias com as prefeituras fluminenses. Até esta terça-feira, 27, 48 municípios aderiram ao convênio, que prevê, além da distribuição dos auxílios em equipamentos públicos fixos, a busca ativa, com ligação para os cadastrados e até a entrega em domicílio, em casos específicos. O beneficiado terá acesso ao local de retirada ao consultar o seu CPF no site www.superarj.gov.br

"A parceria com as prefeituras será imprescindível para ajudar nessa missão importante, de entregar os cartões a famílias que vivem na pobreza e extrema pobreza e desempregados, pessoas que dependem dessa renda de até R$ 300 para se alimentar. O estado já tem feito buscas ativas. Já foram realizadas cerca de 10 mil ligações, informando aos beneficiários sobre seus direitos. No total, mais de 100 mil cidadãos já se cadastraram no programa e cerca de 25 mil cartões foram entregues", explicou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.

Publicidade

Na Região Metropolitana, o programa SuperaRJ também conta com espaços fixos para entrega dos cartões, como a unidade do Rio Poupa Tempo de Bangu, os postos Sines do Centro do Rio, Barra da Tijuca, Rocinha, Irajá, Manguinhos e as Casa do Trabalhador de Guadalupe e da Ilha do Governador. Em breve, novos postos fixos serão abertos no estado. Os endereços são divulgados no site do SuperaRJ.

As cidades parceiras são Guapimirim, Angra dos Reis, Aperibé, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Macaé, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Nilópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Rio Bonito, Rio Claro, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São João da Barra, São João de Meriti, São José de Ubá, Sapucaia, Silva Jardim, Valença e Volta Redonda.

Publicidade