O seminário vai abordar três painéis com temas fundamentais para o desenvolvimento do setorGOV RJ

Publicado 29/07/2021 11:13 | Atualizado 29/07/2021 11:22

Rio - A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro-Rio), vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, vai assinar nesta quinta-feira, 29, um Convênio de Cooperação Técnica com o Sebrae para a execução do Programa Transforma Agro. A iniciativa tem como objetivo disseminar conteúdo estratégico a fim de contribuir para a tomada de decisão dos produtores do estado e aumentar a produtividade das atividades de maior valor agregado no agronegócio fluminense.



O Transforma Agro será lançado hoje, às 14h, com o seminário “AgroConversa”, que será realizado de maneira gratuita e on-line, e transmitido pelas plataformas digitais do Sebrae. O seminário vai abordar três painéis com temas fundamentais para o desenvolvimento do setor: Agricultura 4.0 - tecnologia e inovação para o agronegócio; Melhoramento genético de rebanhos e oportunidades na pecuária bovina fluminense; e Análise de solos e soluções para o aumento da produtividade agrícola.



O presidente da Pesagro-Rio, Paulo Renato Marques, destacou a importância deste tipo de iniciativa para o desenvolvimento do agronegócio fluminense: “A capacidade agrícola do Rio de Janeiro encontra-se em disparidade, quando comparada aos principais estados produtores de commodities do país. Pelas dimensões de nosso estado, e pela própria característica topográfica, é preciso investir em tecnologia e em produtos de alto valor agregado. O agro é o segmento com maior potencial de crescimento econômico do estado e é papel do poder público criar as condições adequadas para que os pequenos produtores se desenvolvam”.



A parceria prevê ainda o lançamento de 12 videocasts voltados para o produtor rural, com linguagem simples e prática, com temas específicos sobre o agronegócio fluminense.



“Através da nossa Coordenação de Agronegócios, já utilizamos a estratégia para fomento ao cultivo, aperfeiçoamento e beneficiamento de culturas de maior valor agregado como diferencial competitivo para o pequeno produtor fluminense. O papel do Sebrae Rio nesse convênio é aumentar a capilaridade de disseminação da informação qualificada, para auxiliar o produtor rural a aperfeiçoar seus processos produtivos, adotar novas culturas e conquistar novos mercados”, afirmou o diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio, Sergio Malta.