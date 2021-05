PESAGRO-Rio inaugura laboratório de solos na Região Serrana Divulgação / PESAGRO-Rio

Rio - A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro-Rio), vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, inaugura, na próxima sexta-feira (21), as novas instalações do laboratório de solos do Centro Estadual de Pesquisa em Horticultura, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. A estrutura estava fechada há seis anos e retoma as atividades para os mais de 160 mil agricultores do estado do Rio.



A empresa ressalta que a análise de solos é a base de qualquer agronegócio e permite ao produtor rural otimização da sua produção e soluções para gestão da lavoura.

"A análise da terra é uma das ferramentas essenciais para o uso racional de fertilizantes e corretivos e para a preservação ambiental, ao evitar o uso excessivo ou desnecessário de adubos. Com os resultados da Análise de Rotina da Fertilidade do Solo, o produtor poderá seguir uma correta recomendação de adubação e calagem; evitar os desequilíbrios nutricionais nas culturas; o desperdício e gastos com insumos desnecessários, dentre outros benefícios", destaca o diretor técnico da Pesagro, Silvio Galvão.

O produtor interessado em realizar a análise de rotina da fertilidade do solo e obter mais informações sobre a coleta e envio do material pode entrar em contato através do WhatsApp: (22) 988161616, do site pesagro.rj.gov.br, ou dos demais canais de comunicação da empresa.