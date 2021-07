Cadastro está sendo aberto nesta quarta-feira (28) para vacinação deste público a partir de quinta (29) - Divulgação

Cadastro está sendo aberto nesta quarta-feira (28) para vacinação deste público a partir de quinta (29)Divulgação

Publicado 28/07/2021 17:45

Petrópolis - A chegada, nesta quarta-feira (28), de um novo lote de vacinas destinadas à aplicação de primeira dose, permitirá que a Prefeitura de Petrópolis amplie mais uma vez a vacinação contra a COVID-19, iniciando o processo de imunização de pessoas a partir dos 38 anos.

O cadastro está sendo aberto nesta quarta-feira (28) para vacinação deste público a partir desta quinta (29). O cadastro deve ser preenchido no site da prefeitura . A Secretaria de Saúde recebeu 3.910 vacinas destinadas à aplicação de primeira dose e 5.050 para a aplicação de segundas doses dos imunizantes. As vacinas são encaminhadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Estado.

“Todos os esforços estão sendo feitos pelo município para que tenhamos toda a população apta vacinada o quanto antes. Os resultados da vacinação já são observados com a redução na demanda por atendimentos de pacientes com sintomas de COVID verificada desde o mês passado. As taxas de ocupação de leitos clínicos e de UTI também vêm caindo desde o início de junho. Estes resultados mostram que estamos trabalhando de forma correta e organizada”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que as ampliações estão sendo feitas sempre a partir da entrega de novos lotes de vacinas.

Até terça-feira (27), 153.889 pessoas em Petrópolis receberam pelo menos uma dose da vacina - considerando aplicações de primeiras doses e doses únicas - o que corresponde a 63,57% das pessoas maiores de 18 anos. Destas, 63.001 pessoas concluíram o esquema de vacinação, o que significa que Petrópolis tinha até a data, 26,02% da população vacinável (com mais de 18 anos) imunizada.

"Seguimos avançando com a vacinação, sempre de acordo com a chegada de novos lotes de vacinas. Nossa meta é imunizar toda a população vacinável o quanto antes. Toda a equipe da Secretaria de Saúde está empenhada neste trabalho, em especial as equipes de Planejamento e do Departamento de Imunização da Vigilância em Saúde. Só dependemos hoje do envio de mais doses por parte do Ministério da Saúde e do Estado para que possamos ter todos os petropolitanos imunizados e protegidos contra a COVID-19", explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A vacinação em Petrópolis está sendo feita em 12 pontos de vacinação distribuídos nos cinco distritos. Em caso de dúvidas, a população tem a disposição o Whatsapp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. O atendimento está disponível pelo número (24) 99200-1428.