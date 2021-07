Imagem de câmera de segurança que flagrou um dos assaltos do bando no centro de Petrópolis - Reprodução

Publicado 29/07/2021 09:08

Petrópolis - Um jovem, de 24 anos, de classe média alta, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28), apontado como líder e mentor de uma série de assaltos a joalherias ocorridas em Petrópolis, entre os meses de janeiro e maio deste ano.

O rapaz estava morando em Itaipava e foi localizado em Secretário. Contra ele já havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal. Os roubos teriam rendido ao bando o montante de R$ 3 milhões.



Outros três integrantes da quadrilha foram presos depois de um confronto com a PM, no bairro São Sebastião, no início do mês. O quarto envolvido, identificado como Rangel Neves da Cunha Prata, morador da comunidade Parque União, no Rio de Janeiro, permanece foragido e o cartaz de procurado já está sendo divulgado pela Polícia Civil.



Rangel seria o motorista da quadrilha e também cabia a ele repassar as joias a bandidos de comunidades cariocas.