Boletim epidemiológico da Saúde desta quarta-feira (28)Reprodução

Publicado 29/07/2021 08:56

Petrópolis - A taxa de ocupação de leitos para pacientes com COVID-19 no Sistema Único de Saúde está, nesta quarta (28), em 13,43% em leitos clínicos e 23,86% em UTIs. Levando em conta toda a rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados, são 78 pacientes internados, sendo 42 em UTIs e 36 em leitos clínicos. Dois óbitos foram confirmados e inseridos na base estatística nesta quarta.

Até agora foram realizados no município 178.501 testes para COVID-19, com 43.551 resultados positivos e 134.536 negativos (levando em consideração testes rápidos e Swab).

A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos, hoje em 1.374 é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da Vigilância Epidemiológica, o que é feito por equipe administrativa. Trata-se de medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde.