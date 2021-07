Iniciativa fortalece trabalho de abordagem realizado pelas equipes da Assistência Social - Divulgação/Ascom

Publicado 29/07/2021 10:33

Petrópolis - Equipes das secretarias de Assistência Social e da Defesa Civil e Ações Voluntárias estão com equipes mobilizadas para o fortalecimento de ações voltadas para esses dias de frio intenso na cidade. Nesta quarta-feira (28) foram montadas em Itaipava as três barracas para o acolhimento temporário de pessoas em situação de rua.

A iniciativa fortalece o trabalho de abordagem realizado pelas equipes da Assistência por meio de busca ativa de pessoas que estejam em maior vulnerabilidade e expostas ao tempo. Além da estrutura montada para o atendimento pelos distritos, o governo municipal tem ainda a unidade permanente de acolhimento no Núcleo de Integração Social (NIS) e a Unidade de Atendimento Temporário (UnAT), além do Centro POP.



As estruturas montadas em Itaipava vão facilitar e agilizar o atendimento das pessoas que estiverem em situação de rua pelos distritos. A Defesa Civil vai atuar em apoio às equipes da Assistência Social na busca e orientação das pessoas para que aceitem o acolhimento ofertado pelo governo. As barracas montadas no distrito contam com colchonetes, cobertores, banheiros e ainda será oferecida alimentação para as pessoas que aceitarem o serviço.



“A iniciativa visa oferecer mais seguranças para as pessoas em situação de rua. Estamos atuando para promover acolhimento para que essas pessoas não fiquem expostas às baixas temperaturas previstas para os próximos dias”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



A Defesa Civil tem emitido alerta, desde o último domingo, sobre a passagem da frente fria que afeta a cidade a partir desta quarta-feira (28), com a previsão de chuva de intensidade fraca a moderada. A incursão da massa de ar frio provocará ainda declínio na temperatura, que será acentuado na quinta (29) e sexta-feira (30). A máxima prevista é de 12°C e mínima de 3°C nas madrugadas e manhãs dos mesmos dias.



A mobilização para esses dias de frio intenso, conta ainda com a Coordenadoria do Bem-Estar Animal (Cobea), que vai oferecer cobertores para cães e gatos.



Doação de agasalhos

Para dar suporte às ações para esses dias de maior frio, o governo municipal mobiliza ainda a população para uma nova campanha de doação de agasalhos, cobertores para a população em situação de rua. Para os animais estão sendo aceitas ainda casinhas e camas que serão instalados por pontos diversos pela cidade.



Os pontos de recolhimento das doações estão instalados nas sedes da Defesa Civil, na rua Buarque de Macedo, 128; da Cobea, na Avenida Koeler, 260; quartel do Corpo de Bombeiros da Barão, na Avenida Rio Branco, 1957, Retiro; e no destacamento de Itaipava, na Estrada União e Indústria, 9998.

Os interessados em doar cobertores, agasalhos e itens para os animais podem se dirigir aos locais no horário comercial. As secretarias de Segurança, Serviços e Ordem Pública (SSOP), de Obras e Comdep também atuam no apoio às ações.