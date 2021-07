Saiba os cuidados necessários para usar o aquecedor com segurança - Pedro Serra

Publicado 22/07/2021 07:00

A chegada do inverno e, com isso, as baixas temperaturas, faz com que todos arrumem artifícios para ficar quentinhos dentro de casa. Um banho bem quente e uma comida que traga conforto são, para muitos, o ponto alto da estação. Porém, na hora de se aquecer, não vale improvisar. É preciso ter segurança com os equipamentos usados para que não haja acidentes. Além disso, uma manutenção em dia e um consumo consciente, garantem, muitas vezes, uma redução no valor da conta de gás.

Os equipamentos a gás são bastante seguros se usados e instalados da forma correta: “É importante procurar um técnico habilitado ou empresa especializada para realizar a instalação correta dos aparelhos atendendo às normas vigentes, de forma que os equipamentos possam ser usados sem preocupações”, explica Christiane Delart, diretora de Gestão do Sistema de Distribuição da Naturgy.

Todos os aquecedores instalados, por exemplo, devem ter uma chaminé em conformidade com a indicação de seu fabricante e normas de segurança vigentes. A chaminé é responsável pela condução dos gases resultantes da queima do gás para o exterior da residência.

O melhor é optar pelos aparelhos mais modernos e homologados por órgãos competentes. Esses equipamentos têm acendimento automático, sensores e outros recursos que garantem maior eficiência e segurança. O local ideal para a instalação é na área de serviço. Porém, se o ponto de gás existente estiver no banheiro, a Naturgy recomenda que, caso ainda não tenha feito a Inspeção Periódica de Gás, busque imediatamente um técnico habilitado ou empresa especializada, pois em alguns casos esta situação não é permitida por norma.

O aquecedor deve ser instalado em local com ventilação adequada. Para isso, é preciso que janelas e basculantes estejam livres de obstáculos que impeçam a renovação do ar. Eles devem ter uma área superior fixa, permanentemente aberta, acima de 1,5m do piso, com, no mínimo, 600cm². Na parte inferior, também deve haver ventilação, que pode ser por meio de um corte de aproximadamente 3 cm na porta ou da instalação de uma veneziana com área mínima de 200cm², abaixo de 0,80m do piso. Todas as informações estão disponíveis no www.naturgy.com.br.

Fique atento

Para saber se o aparelho está funcionando corretamente, uma indicação é a aparência da chama, que deve estar estável e com a cor azulada. Uma chama instável e amarelada indica que o aparelho está desregulado ou necessitando de manutenção. Também é seguro manter as pilhas utilizadas no equipamento sempre novas. Um indicativo desta durabilidade é que a chama do aquecedor deve acender num tempo médio de 10 segundos.

Outra dica é que o botão de regulagem da temperatura deve estar na posição intermediária, durante o inverno, e na mínima, no verão. Isso evita que seja preciso misturar água fria para regular a temperatura da água na saída da ducha e, assim, ter um gasto desnecessário de gás natural. Também é recomendável fazer a limpeza periódica da ducha, para eliminar impurezas provenientes da rede de água da rua. Se for viajar ou ficar muito tempo sem usar os equipamentos a gás, é importante fechar os registros do fogão e aquecedor como medida adicional de segurança.