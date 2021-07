Carro abandonado pelos traficantes em Parada de Lucas - REPRODUÇÃO TWITTER

Rio - Traficantes que saíam de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, fugiram ao perceber a presença de uma viatura da Polícia Militar em um dos acessos da comunidade, na noite de quarta-feira. Eles abandonaram um carro na pista da Avenida Brasil, com pistolas e drogas no interior.

O grupo tentava sair com drogas dentro do veículo, quando observaram policiais do 16º BPM (Olaria) em uma das entradas de Parada de Lucas. Eles abandonaram o veículo em uma rua, e voltaram para o interior da comunidade. Dentro do carro, policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, carregada, além das drogas.

O caso foi registrado na 38º DP (Brás de Pina).