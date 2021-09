Variante do coronavírus continua se espalhando por todo o Estado - Reprodução

Variante do coronavírus continua se espalhando por todo o EstadoReprodução

Publicado 04/09/2021 17:21

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis recebeu no fim da tarde da última quinta-feira (2) a comunicação do Estado referente à identificação de mais cinco casos da variante Delta do corona vírus. Os casos foram identificados dentro de um estudo genômico realizado pelo Estado entre pacientes que estavam internados na rede pública entre os dias 2 e 16 de agosto.

Imediatamente após receber a comunicação dos casos, o Departamento de Vigilância em Saúde fez o levantamento de informações. Uma paciente de 19 anos, moradora do Chácara Flora, teve alta, está em casa e passa bem; e uma mulherde 59 anos, moradora de Corrêas, que está internada em leito clínico, apresentando quadro estável. Os outros três casos são de idosos com 90, 78 e 73 anos - todos com comorbidades - queforam a óbito. Eles moravam no Bairro Castrioto, Quitandinha e Siméria, respectivamente.



A Secretaria de Saúde reforça mais uma vez a importância da população manter os cuidados preventivos, alerta que todos os grupos, tão logo forem chamados, devem comparecer para receber o imunizante, sendo fundamental concluir o esquema de vacinação, com o retorno para receber a segunda dose dentro do prazo especificado.



“Voltamos a reforçar que é fundamental que as pessoas compareçam para se vacinar e concluam o esquema de vacinação retornando para receber a segunda dose da vacina. Toda a equipe da Secretaria de Saúde vem se dedicando para que possamos seguir avançando para que tenhamos o quanto antes toda população imunizada. É fundamental que as pessoas não deixem de vacinar”, declarou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando ainda que, apesar do avanço da vacinação, as medidas de prevenção devem continuar.



“É fundamental que as pessoas continuem usando máscara da forma correta, cobrindo o nariz e a boca, lavem as mãos com água e sabão ou usem álcool em gel quando isso não for possível, e mantenham o distanciamento social. Evitar as aglomerações ainda é muito importante. São atitudes que salvam vidas. É importante que cada um continue fazendo a sua parte", destacou Aloisio.