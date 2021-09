Grande quantidade de drogas foi apreendida pela PM na casa do suspeito - Divuilgação/Polícia Militar

Publicado 06/09/2021 09:21

Petrópolis - Na madrugada desta segunda-feira (6), agentes do serviço reservado do 26° BPM de Petrópolis, juntamente com a equipe do Núcleo de Entorpecentes da 105º DP, no Retiro, prenderam um homem acusado de tráfico de drogas no Bairro Quitandinha.

Os policiais faziam patrulhamento quando avistaram o suspeito em uma motocicleta. Após tentativa de abordagem, o homem tentou fugir, deixando a motocicleta para trás, sendo preso logo em seguida no interior do banheiro de sua residência, em posse de uma pistola.

Segundo a PM, as equipes fizeram diligências na residência, onde encontraram 300 cápsulas de cocaína, 41 trouxinhas de maconha e dois tabletes de maconha. Após o homem ser indagado sobre o farto material, o mesmo confessou que estaria trabalhando no tráfico local, distribuindo os entorpecentes por intermédio de um traficante que atualmente está no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro.