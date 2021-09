Aviso da Defesa Civil sobre risco de queimadas em Petrópolis - Reprodução

Publicado 05/09/2021 11:16

Petrópolis - Com a previsão do tempo que varia entre 15°C e 28°C e umidade do ar que pode alcançar valores mínimos próximo a 40%, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias emitiu neste sábado (4) aviso de alto risco de ocorrências de incêndio em vegetação.

Nestas condições, o órgão reforça as orientações de segurança: não soltar balões, não queimar lixo e não jogar guimba de cigarro acesa próxima a áreas de vegetação seca.



Entre domingo e segunda-feira (6) a passagem de nova frente fria ainda provocará aumento de nebulosidade e chuva a partir da noite. Para domingo a previsão é de chuva fraca isolada no período da noite, com céu parcialmente nublado e variação da temperatura entre 16°C e 29°C.