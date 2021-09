Ação é oferecida pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde - Divulgação/Ascom

Ação é oferecida pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de SaúdeDivulgação/Ascom

Publicado 07/09/2021 09:19

Petrópolis - Promover saúde através da atividade física de forma gratuita à população. Esse é o objetivo da Academia da Saúde, programa que está presente em quatro locais da cidade de Petrópolis: Parque Cremerie, Parque de Itaipava, Castelo São Manoel e Vale do Carangola. As atividades oferecidas nestes locais são gratuitas e abertas ao público.

A Academia da Saúde oferece atividades como fisioterapia, ginástica, alongamento, yoga, meditação, caminhada, hidroginástica, bio pilates e terapias alternativas como acupuntura, shiatsu e fitoterapia. A ação é oferecida pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde.



“Esporte e saúde estão diretamente ligados. As Academias da Saúde têm profissionais capacitados para entender a individualidade de cada paciente e orientá-los da forma correta, minimizando os riscos de futuras lesões e garantindo melhor qualidade de vida", declarou o prefeito, Hingo Hammes, lembrando que as Academias da Saúde possuem o selo “Academia Segura”, que atesta o cumprimento das medidas de prevenção ao novo coronavírus. Além da Academia da Saúde, o município também mantém o programa Agita Petrópolis e o Festival das Comunidades



O programa trabalha com o intuito de inserir as atividades físicas dentro do sistema público de saúde. Com infraestrutura de qualidade, abordagem multidisciplinar e seguindo os protocolos atuais, os exercícios são indicados para portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) oriundas de perfis sedentários, obesos, com hipertensão arterial e diabetes tipo I e II.



O coordenador do programa, Renato Farjalla, ressalta que, além da indicação para portadores de DCNT, os professores constatam pacientes em situações ainda mais graves: “Durante as atividades, às vezes, nos deparamos com realidades ainda mais complexas, como populações que apresentam fibromialgia, depressão e transtornos alimentares. O trabalho da Academia da Saúde prioriza a prevenção e promoção da saúde através dos exercícios físicos. Além disso, trabalhamos com terapias integrativas não convencionais como massoterapia, atividades com florais, entre outras práticas”.



A Academia da Saúde também está recebendo pacientes com síndrome após infecção pela COVID-19. A fisioterapeuta Patricia Ferreira atua no Parque Cremerie. Ela conta como é o trabalho com as pessoas com sequelas da doença: "Recebemos os pacientes encaminhados por médicos das unidades de saúde ou após a internação hospitalar pela doença. Realizamos o diagnóstico deles, determinamos quais são os atendimentos que essa pessoa precisa e monitoramos durante as aulas. Constatamos pessoas com perda de memória, cansaço, falta de ar, dificuldade de realização de movimentos, entre outras sequelas”.



Pessoas com alguma complicação decorrente do novo coronavírus podem procurar uma das mais de 40 unidades de saúde da atenção básica do município. O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa, frisa que as pessoas devem estar atentas a possíveis sintomas após a doença: “Se você teve alguma sequela do coronavírus, por mais que seja leve, ou suspeita de algo no seu corpo após a infecção da doença, procure a unidade de saúde mais próxima informando que teve a Covid-19 para que a rede possa fazer os encaminhamentos necessários”.



Para informações de dias e horários das aulas, o telefone para contato é (24) 2233-8852. A Academia da Saúde do Castelo São Manoel fica próximo ao Posto de Saúde do bairro, assim como a do Vale do Carangola, localizado junto à unidade de Saúde da área. As atividades nos Parques Municipais de Itaipava e do Cremerie são realizadas no interior dos parques.