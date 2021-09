Aulas do 20º núcleo do Agita Petrópolis, no Itamarati, acontecem na Paróquia São José, às quartas e sextas-feiras - Divulgação/Ascom

Aulas do 20º núcleo do Agita Petrópolis, no Itamarati, acontecem na Paróquia São José, às quartas e sextas-feirasDivulgação/Ascom

Publicado 08/09/2021 12:22

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, lançou nesta quarta-feira (8) o 20º núcleo do Agita Petrópolis, no Itamarati. As aulas acontecem na Paróquia São José do Itamarati, as quartas e sextas-feiras, em três horários – a primeira turma começando às 8h. Os interessados em participar podem entrar em contato com a secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer (SEPJIL) pelo telefone (24) 2233-1218. Até o momento, cerca de 80 pessoas já se inscreveram na atividade.

No primeiro dia de aula, Hammes agradeceu o apoio do Monsenhor José Maria Pereira e do Padre Ian Lemos, que disponibilizaram o espaço para a realização das atividades do Agita Petrópolis. O programa tem como objetivo promover saúde e qualidade de vida.

“O esporte deve fazer parte da rotina da população de maneira regular. Esporte promove saúde, bem-estar, além de prevenir doenças. Agradeço ao Monsenhor José Maria e o Padre Ian pela parceria e apoio. Estamos ampliando cada vez mais o Agita Petrópolis, programa que eu tenho grande orgulho em ter criado como secretário de Esportes há quatro anos”, declarou Hammes.

“Mente sã, corpo são. Essa frase resume esse lançamento. Eu fico muito feliz em trazer essa parceria com a prefeitura para a Paróquia. O esporte proporciona coisas muito boas para o dia a dia e as pessoas estão precisando disso", disse o Monsenhor José Maria. "Em meio à pandemia, o esporte passa a ser um grande aliado, promovendo saúde e bem-estar", reforçou Leandro Kronemberger, secretário da SEPJIL.

O Agita Petrópolis também acontece no Alto da Serra, Bataillard, Benfica (dois núcleos), Cascatinha, Caxambu, Centro, Contorno, Madame Machado, Oswaldo Cruz, Pedro do Rio, Posse, Quitandinha, São Sebastião, Vale do Cuiabá, Vicenzo Rivetti, Vila Rica. Os interessados em participar podem entrar em contato com a SEPJIL para se cadastrar.

Também como forma de prevenção ao coronavírus, são usados tapetes sanitizantes, termômetros e também é disponibilizado o álcool em gel para os alunos em cada núcleo. "Ainda é fundamental que a população mantenha os cuidados, respeitando as regras sanitárias e o uso de máscara, por exemplo. Precisamos praticar esporte, mas de forma segura, respeitando os protocolos determinados", completou Berg.